"Strompreis wird sinken, aber nicht dramatisch und schnell"

Ziel der Bundesregierung, 27 Terawattstunden Strom zusätzlich aus erneuerbarer Energie zu produzieren, sei zu sportlich, sagt Verbundvorstand Achim Kaspar. Es sei "höchst an der Zeit für Beschleunigungsmaßnahmen". Der Verbund selbst arbeite in Österreich an 44 Windkraft- und PV-Projekten.