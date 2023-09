Die Sonne lacht an diesem Wochenende in weiten Teilen Österreichs vom Himmel, die spätsommerlichen Temperaturen locken ins Freie – in der Steiermark etwa zum Aufsteirern. An den Messstationen des Landes wurden am Samstag zu Mittag diese Werte gemessen: in Graz (Flughafen) 24,1 Grad, in Eisenstadt 26,1 Grad, in St. Pölten 26,2 Grad, in Wien (Hohe Warte) 25,4 Grad, in Innsbruck (Flughafen) 26,5 Grad, in Salzburg (Freisaal) 25,5 Grad.