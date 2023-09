Der beschauliche Wadi-Darna-Fluss verwandelte sich innerhalb von Minuten in eine tödliche Welle, die ein knappes Viertel der Stadt Darna dem Erdboden gleichgemacht hat. Mittlerweile sollen allein in der 100.000-Einwohner-Stadt bereits 5300 Tote geborgen worden sein, Tausende weitere werden befürchtet. Auf Videos sind ins Meer gespülte Leichen zu sehen, die aufgrund der Wetterbedingungen bislang nicht an Land geholt werden konnten.

Ursprung in den Bergen

Die Flut hatte ihren Ursprung in den Bergen in Darnas Hinterland, wo ein Staudamm brach. Eine weitere kleinere Staustufe am Stadteingang hielt daraufhin nicht mehr stand. Ob die Dämme zuerst übergelaufen waren oder schon davor barsten, ist zur Stunde noch unklar. Bekannt ist: Die Bauwerke waren nie auf solche Regenmengen ausgelegt.

Blick auf Darna und das Hinterland. © Google Earth

Keine Wartung seit 2002

Der Bürgermeister der Stadt, Ahmed Madroud, gab dem katarischen Fernsehsender "Al Jazeera" gegenüber an, dass die Dämme allerdings auch "seit 2002 nicht gewartet" wurden. Zwar blieb offen, um welche Art der Wartung es sich genau hätte handeln sollen, doch wird klar, dass menschliches Versagen eine Rolle spielen könnte.

Es dürfte sich demnach um ein tödliches Zusammenspiel mehrerer Faktoren handeln. Einerseits wurden die Fassungskapazitäten nicht erweitert oder Rückhaltebecken hinzugefügt, andererseits könnten die Dämme selber in einem derart desolaten Zustand gewesen sein, sodass ein Ausbau nichts genutzt hätte.

"Möge Gott sie strafen"

Dass im vom Bürgerkrieg gebeutelten Libyen Geld nicht in Infrastrukturprojekte investiert wird, macht die Bewohner zunehmend wütend. Imad Khalifa, der seine Schwester sowie deren gesamte Familie durch die Flut verloren hat, sagte gegenüber "Al Jazeera", dass die "Beamten für alle verlorenen Leben verantwortlich" seien, weil "klar gewesen ist, dass die Dämme saniert werden müssen. Warum wurde trotz Warnungen nichts getan?", fragt der Mann rhetorisch und hofft, dass "Gott die Verantwortlichen strafen" möge.

Straßen voller Leichen

Neu veröffentlichte Videos zeigen ein minutenlanges Abschreiten schier endloser in Decken gehüllter Toter. Entlang der Bürgersteige in Darna und auf einem Platz stehen entgeisterte Helferinnen und Helfer, Menschen umarmen sich, suchen nach Vermissten. Andere rauchen, sitzen zwischen den Leichen und blicken apathisch ins Leere.

Das Militär ist unterdessen im Dauereinsatz, um weiter nach Überlebenden zu suchen. Die Hoffnung schwindet dabei stündlich, meist werden die Menschen nicht lebend geborgen.

"Sind bereit, umgehend zu unterstützen"

Mehr als 300 Opfer wurden gestern bereits nahe der Stadt in Massengräbern beerdigt. "Erst wurden diejenigen begraben, deren Identität festgestellt wurde", sagte ein Augenzeuge. "Wegen des Stromausfalls und fehlender Plätze für die Leichen wurden die anderen Toten fotografiert und dann begraben, um sie später identifizieren zu können". Unter den Opfern sollen sich ganze Familien befinden, die zusammen beerdigt wurden.

Osama Ali, ein Sprecher der örtlichen Notdienste, berichtete von den schwierigen Bemühungen der Retter. "Es gibt noch eine Straße, die in die Stadt führt, aber die Durchfahrt ist schwierig und gefährlich, da ein Teil der Straße zerstört ist und ein weiterer Einsturz aufgrund der riesigen Wassermengen erwartet wird." Darna liegt 900 Kilometer östlich der libyschen Hauptstadt Tripolis und zählt 100.000 Einwohner. Neben Darna waren auch andere Städte wie Al-Baida, Al-Mardsch, Susa und Schahat betroffen. Der Bürgermeister in Schahat sprach von rund 20.000 Quadratkilometern überfluteter Gebiete.

Zusammenhalt wie 2011

Die betroffenen Regionen wurden zu "Katastrophengebieten" erklärt. Die Regierung in der Hauptstadt Tripolis unter Ministerpräsident Abdul Hamid Dbaiba sprach von den schwersten Regenfällen seit mehr als 40 Jahren. Am Montag wurde dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Die Katastrophe scheint das Bürgerkriegsland zunächst zusammenzuschweißen. "Al Jazeera"-Korrespondent Malik Traina sieht einen Zusammenhalt innerhalb der Bevölkerung, wie seit dem Sturz von Diktator Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 nicht mehr.

Vielleicht vermag die Katastrophe daher eingerissene Brücken zwischen den Menschen wieder aufzubauen. Derzeit kämpfen zwei verfeindete Regierungen - eine mit Sitz im Osten, die andere mit Sitz im Westen - um die Macht. Alle diplomatischen Bemühungen, den bis heute andauernden Bürgerkrieg friedlich beizulegen, scheiterten bisher. Der Konflikt wird durch ausländische Staaten zusätzlich befeuert. Die staatliche Ordnung ist in dem Land weitgehend zerfallen, zahlreiche Konfliktparteien ringen um Einfluss.

Hilfsangebote vieler Länder

Unterdessen haben immer mehr Länder ihre Hilfe angeboten. Die Türkei organisierte inzwischen die Entsendung von Rettungskräften. Man habe Flüge mit Bergungstrupps samt Rettungsbooten, Zelten und Versorgungsgütern an Bord organisiert, teilte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan auf der Onlineplattform X mit. Auch das Nachbarland Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und die Europäische Union sicherten Unterstützung zu. Die Internationale Flüchtlingsorganisation IOM, die bereits im Land tätig ist, sowie die UN-Katastrophenschutz-Stelle OCHA sind vor Ort.

Papst Franziskus zeigte sich "tief betrübt" über den Verlust von Menschenleben und die Zerstörung durch die Überschwemmungen in Libyen. Dies geht aus einem Telegramm hervor, das vom vatikanischen Staatssekretär, Kardinal Pietro Parolin, aufgezeichnet wurde. Der Papst versicherte seine Gebete für die von der Katastrophe Betroffenen, hieß es.