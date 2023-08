Die Umhänge sind brandrot, die Hauben züchtig-weiß. Die Häupter sind gesenkt. Oft ertönen nicht einmal Protestchöre. Nur ein monotoner Trommelwirbel brodelt vor sich hin. So wandert die Gruppe „Bonot Alternativa“ durch Israels Straßen. So, wie das auch Hunderttausende andere Demonstranten seit Monaten tun. Doch dieser Protestzug besteht ausschließlich aus Frauen. Dass bei der umstrittenen Justizreform in Israel auch Frauenrechte in Gefahr geraten, wissen aber nur wenige Menschen. Genau deshalb ist die Verkleidung der Protestgruppe eine Anspielung auf Margaret Atwoods düster-dystopischen Roman „Der Report der Magd“, in dem Frauen nicht länger Teil der Gesellschaft sind, sondern zu Gebärmaschinen degradiert wurden.