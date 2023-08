Zwei Seelen schlummern in meiner Brust: Die eine verabscheut Networking. Die andere beneidet jeden, der es kann. Aber sind das nicht diese aalglatten Karrieristen? Die wahllos jedem schmeicheln, der über ihnen steht, auch wenn sie die nicht leiden können? Hauptsache, sie werden hochgezogen. Auf der eigenen Schleimspur. So will ich nicht sein, sage ich mir: Bin kein Aal, habe Rückgrat.