Discounter Penny schlägt bei den Preisen in Deutschland kräftig drauf. Und zeigt das im Geschäft auch ganz offen an: 2,49 Euro steht am Regal links auf einem roten Schild für den Maasdamer Käse und rechts daneben, grün unterlegt, der neue Preis: 4,84! Frankfurter Würstel kosten statt 3,19 Euro jetzt 6,01 Euro und das vegane Schnitzel macht 2,83 Euro statt 2,69 Euro.