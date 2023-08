Die schwache Konjunktur beginnt, sich auf den Kärntner Arbeitsmarkt auszuwirken. Die Zahl der Arbeitslosen in Kärnten ist im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 Prozent oder 450 Personen gestiegen. Aktuell stehen 16.100 Menschen in Kärnten ohne Arbeit da, 2100 von ihnen sind in einer Schulungsmaßnahme. Im Gegenzug hat die Zahl der Beschäftigten abgenommen: um 0,7 Prozent oder 2000 Personen auf 231.000 Beschäftigte. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent.