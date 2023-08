Vor drei Monaten schickte die Verwaltung von Tel Aviv Poster mit dem Porträt der Präsidentin des Obersten Gerichtshofes, Esther Hayut, an alle Schulen im Stadtgebiet. Damals waren die Pläne zur Schwächung der Demokratie durch die Regierung in Jerusalem bereits bekannt gewesen. "Sie ist etwas, das uns alle verbindet, in diesen Tagen der Spaltung", stand dazu geschrieben.