Politische Opposition kann man neuerdings in handfester Währung messen – in Hongkong-Dollar. Je eine Million HK-Dollar haben die Hongkonger Sicherheitsbehörden als Kopfgeld auf acht flüchtige Regimegegner ausgelobt, umgerechnet also etwa 117.000 Euro pro Person für sachdienliche Hinweise, die zur Verhaftung der Gesuchten führen. Eine Frau und sieben Männer werden steckbrieflich gesucht, die prominentesten unter ihnen sind die ehemaligen Abgeordneten Nathan Law, Ted Hui und Dennis Kwok.