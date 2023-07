Es ging ordentlich daneben, als die ÖBB 2008 den Sparstift ansetzten und Chris Lohners fröhliches Timbre durch die Computerstimme "Petra" ersetzen wollten. Denn die Manager der Bahn hatten die Rechnung ohne die Fahrgäste gemacht, die so massiv protestierten, dass die ÖBB kleinlaut zurückrudern mussten. Seit 1979 ist Chris Lohner die Stimme der ÖBB: "Nächster Halt, next stop ...". Ihre Stimme ist so sympathisch, dass man ihr sogar abkauft, dass es im Speisewagen "köstliche Erfrischungen" gibt.