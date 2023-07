Als wäre er ihr Stellvertreter auf Erden, fuhr die Abendsonne in unseren Aperol Spritz und ließ ihn aufleuchten. Dieses irrwitzige Goldorange. Meine Freundin und ich vergruben die Füße im Sand, lachten uns tot wegen irgendwas. „Oh Gott“, sagte sie, als wir leer waren bis auf ein kleines Nachglucksen: „Manchmal ist das Leben so schön, dass ich in alle Richtungen davonrennen will und gleichzeitig mitten hinein.“ Ein widersprüchlicher Satz und doch richtig: Ich fühlte genauso.