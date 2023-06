Frau Tong hatte viel Zeit zum Nachdenken, nachdem sie ihren Job als Lehrerin an den Nagel gehängt hatte, um sich auf ihre neue Rolle als Vollzeit-Mutter vorzubereiten. Das möchte man zumindest meinen. In ihrer Wohnung in Nanjing schneiderte sie sich ein Froschkostüm, setzte sich danach vor ihren Computer und verkaufte im Livestreaming kleine Frosch-Ballons. Was man es halt so hält, wenn man viel Zeit hat. Oder nicht?