Das Wiener Donauinselfest ist am Freitag bei lebhaftem Wind und einem Mix aus Sonne, Regen und Wolken in seine Jubiläumsausgabe gestartet. Zum Auftakt der 40. Auflage sollen auf der heute von FM4 kuratierten Festbühne die Rapper RAF Camora und Greeen zu späterer Stunde für starken Publikumszulauf sorgen. Auf der Schlagerbühne ist etwa Jazz Gitti und auf der Rockbühne Wir 4 zu erleben.

Noch hält sich das Publikum vor den größeren Bühnen aber noch in Grenzen, was freilich damit zu tun hat, dass auf der Festbühne erst um 17 Uhr mit Rahel gestartet wird. Früher geigen Shake Me (15.45 Uhr) auf der Rockbühne auf. Ganz ohne Musik wurde aber nicht in den frühen Nachmittag gestartet. So ist bereits zwischen Reichsbrücke und Brigittenauer Brücke auf der Clubkultur Bühne mit Joanish für Technoklänge gesorgt. Ein Edelstoff Pop-up Designmarkt öffnet wie auch ein Fitnessparcour des Bundesheers um 14 Uhr seine Pforten.

So manches Bier wird bereits zwischen den Aufbauarbeiten und Soundchecks gezapft und das eine oder andere Langos an die ersten Hungrigen des Tages ausgegeben. Das Wetter wird den Veranstaltern voraussichtlich keinen Strich durch die Rechnung machen, ist es doch weder zu kalt, noch so heiß wie die vergangenen Tage und sorgt ein teils lebhafter Wind für Erfrischung.

Insgesamt wartet das von der Wiener SPÖ veranstaltete Fest auf viereinhalb Kilometern Länge mit 13 Bühnen und 700 Stunden Programm auf. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) dreht am Freitagnachmittag eine Runde auf der Arbeitsweltinsel. Als Charity-Partner wird beim Donauinselfest, das heuer unter dem Motto #momentewiediese steht, für die gemeinnützige Stiftung Cape 10 gesammelt.

Als Highlights der weiteren beiden Festtage warten etwa Michael Patrick Kelly, Silbermond, The BossHoss, Bonnie Tyler oder auch Royal Republic auf die Besucher. Dabei sind weniger Wind, kaum Regen und weiterhin angenehme Temperaturen prognostiziert. Empfohlen wird wie jedes Jahr eine Anreise mit den Öffis, die in dichteren Intervallen verkehren. Der ORF überträgt mehrere Konzerte, viele davon zeitversetzt.

Für die Veranstalter stehe die Sicherheit an erster Stelle, wie es im Voraus hieß. Täglich sind 800 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, zudem sind zwei provisorische Polizeiinspektionen eingerichtet. Für einen reibungslosen Ablauf sollen auch 300 Securitykräfte sorgen, außerdem sind 250 Rettungs- und Notfallsanitäter sowie sieben Notfallmediziner im Einsatz.