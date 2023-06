Das nennt man stilvoll feiern: Schauspielstar Klaus Maria Brandauer wird 80. Und begeht seinen Geburtstag am 22. Juni mit einem ausverkauften Bühnen-Solo von Thomas Bernhards "Minetti" am Burgtheater. Hier verrät er, was ihn an dem Stück über einen verlassenen alten Mimen bewegt, wie er selbst mit dem Älterwerden umgeht und wieso Künstler verletzlicher sein dürfen als andere Menschen.

Herr Brandauer, Sie schenken sich "Minetti" zum Geburtstag. Wenn Sie die Wahl hätten: Würden Sie den Abend lieber mit dem Dramatiker Thomas Bernhard oder mit dem Schauspieler Bernhard Minetti verbringen?

KLAUS MARIA BRANDAUER: Ich würde dann wohl beide einladen, Bernhard Minetti kenne ich ja schon aus meiner Zeit am Düsseldorfer Schauspielerhaus. Er war schon damals ein Denkmal seiner selbst. Ich hoffe, dass mir das einigermaßen gelungen ist. Die Begegnungen mit Thomas Bernhard kann ich an zwei Händen abzählen, es gab wohl über lange Zeit ein gegenseitiges Interesse, aber es hat sich nie eine Nähe eingestellt.

Sie haben uns im Interview einmal erzählt, dass Sie sich aus dem Stand fürchterlich aufregen können. Hilft das im Umgang mit dem bernhardschen Furor?

Nein, weil ich glaube, dass der bernhardsche Furor aus einer sehr tiefen Verletzung der Figuren herrührt, von der er glaubte, dass er sie nur so sichtbar machen kann. Ich kann mich in der Tat sehr heftig aufregen, aber das geht schnell vorbei, denn ich stelle das zum größten Teil her. Das ist nicht mein Seinszustand, eher das Gegenteil davon. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass man manche Dinge einfach beschleunigen muss, wenn man sehr früh weiß, dass es nicht funktionieren wird. Man gewinnt dadurch Klarheit und Lebenszeit.

"Minetti" erzählt von einem Schauspieler, der nach 30 Jahren noch einmal den Lear spielen will und von einem Theaterdirektor versetzt wird. Die Urangst vor dem künstlerischen Scheitern; die Kunst, die unbeirrbar stören muss, wenn sich die Gesellschaft längst anderweitig amüsiert: Welche Lesart des Stücks ist Ihnen näher?

Es gehört beides dazu, wir sind als Künstler natürlich auf die Wahrnehmung der Gesellschaft angewiesen, ansonsten können wir einpacken. Aber es ist ja auch so, dass wir uns nicht nur in der Kunst der Kritik stellen müssen, sondern auch als Personen. Deswegen darf der Künstler auch ein bisschen verletzlicher sein und das mehr zeigen als alle anderen. Sein Scheitern ist immer auch ein öffentliches.

Wovon könnte ein Drama mit dem Titel "Brandauer" handeln?

Ich hoffe, das wäre dann eine Komödie! Die besten Dramen sind am Ende alles Komödien, das ist so bei Tschechow, Shakespeare, Ibsen und auch bei Beckett. Und Musik sollte auch dabei sein. Mir gefiel ja immer sehr, was Brecht für seinen Grabstein vorschlug: "Er hat Vorschläge gemacht. Wir haben sie angenommen."

Am Burgtheater war Brandauer 2013 als König Lear zu sehen © APA

Wir werden bei immer besserer Gesundheit immer älter: Die Wiener Publizistin Ruth Klüger beschrieb ausgehend von den Themen in "Minetti" speziell das höhere Alter heute als "Lebenszeitraum, in dem man hofft". Hat sie da recht? Worauf lässt sich hoffen?

Ich weiß nicht, ob das ein Altersproblem ist. Ich habe eher den Eindruck, wir alle verlieren gerade viele Gewissheiten, es wird nichts mehr so bleiben, wie es ist. Das war schon immer so, aber heute kann man sich nicht mehr davor verstecken. Vielleicht kann man das im Alter eher akzeptieren, als wenn man jünger ist. Wenn man voller Hoffnungen gestartet ist, fällt man tief und spürt das mehr.

Andererseits sagt Klüger auch: Beim Älterwerden noch Gegenwart für sich zu beanspruchen, sei reich an Risiken. Wo heißt es da besonders aufpassen?

Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, es gibt doch keinen Verteilungskampf um Gegenwart. Eher ist es doch so, dass die Gegenwart das Einzige ist, was allen unbeschränkt zur Verfügung steht, ein offener Raum. Mir ist schon klar, dass meine Generation jetzt nicht mehr die Welt retten wird, aber wir sind auch nicht für alles Ungemach zuständig. Diese Rechnung geht eben auch nicht auf.

Keine weiteren Altersfragen, versprochen – aber Sie begehen mit "Minetti" Ihr 50-Jahr-Jubiläum am Burgtheater. Wann wird man Sie denn wieder einmal in einer Bühnenrolle sehen? Burg-Chef Martin Kušej sprach vor einiger Zeit von einem "Geheimprojekt" mit Ihnen.

Das ist so bei "Geheimprojekten", dass sie erst bekannt werden, wenn sie keine mehr sind. Ich war und bin mit dem Burgtheater und Martin Kušej in guten Gesprächen und wenn wir etwas zu verkünden haben, dann werden wir das tun. Das Burgtheater war immer meine künstlerische Heimat und das wird auch so bleiben. Nicht umsonst feiere ich ja jetzt mein Bühnenjubiläum hier und nehme nicht meinen Abschied.

Als "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen © ORF

Bernhards "Heldenplatz" steht demnächst auf dem Spielplan der Burg, inszeniert von Theaterberserker Frank Castorf. Zeigt man sich als Kleingeist, wenn man sich das mit Ihnen in der Hauptrolle schwer vorstellen kann?

Warum denn? Ich schätze Frank Castorf seit Jahrzehnten und habe viele seiner Abende gesehen. Außerdem schließe ich grundsätzlich nichts aus. Um die Texte von Thomas Bernhard habe ich bislang immer einen großen Bogen gemacht oder besser gesagt, sie um mich. Aber wenn es an der Zeit ist, dann findet es sich zusammen – so wie jetzt bei "Minetti". Der Rest wäre Spekulation. Die ist erlaubt, ich mag mich daran aber nicht beteiligen.

Die Figur "Minetti" hofft im Stück nach 30 Jahren noch einmal Shakespeares "Lear" zu spielen. Sie waren vor zehn Jahren an der Burg der "Lear". Was würden Sie, abgesehen von Soloabenden, überhaupt gerne spielen?

Ich habe noch ein paar Sachen auf einer sehr privaten Liste, aber ich werde das keinesfalls öffentlich aufzählen. Wer soviel Glück hatte wie ich, der muss in diesem Fall Demut zeigen. Es soll ja nicht so aussehen, als ob mein Leben aus einer Abfolge verpasster Chancen bestehen würde. Wobei es ja wirklich so ist, dass ich viel mehr abgesagt habe, als tatsächlich gespielt. Ich wähle eben genau aus, womit ich meine Zeit verbringen möchte. Dem István Szabó habe ich den "Mephisto" übrigens gleich zu Beginn des ersten Telefonats zugesagt!

Berückend bedrückend: Brandauer 1981 in István Szabós "Mephisto" © imago images/Ronald Grant

Wenn ich Sie was Privates fragen darf: Was macht Ihnen Freude derzeit?

Alles, was es schon seit Jahrzehnten tut: Unverhofft schöne Musik im Radio hören, bekannte Stücke genauso wie unbekannte. Ein überraschender Anruf eines alten Bekannten oder das leise Tröpfeln des Regens auf der Fensterbank. Das Glück liegt immer im Moment, auch in den täglichen Routinen. Man muss offen dafür bleiben!

Welchen Schauspielerinnen und Schauspielern sehen und hören Sie gerne zu?

Da gibt es viele, unlängst habe ich zufällig wieder einen Film mit Jean Gabin und Simone Signoret gesehen. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Das ist alles so gradlinig und verbindlich und hat dabei immer ein Geheimnis. Und dann habe ich gerade den viel zu früh verstorbenen Ulrich Mühe gehört, bei ihm war das ähnlich.

Sie selbst werden verdächtig oft von ehemaligen Schülerinnen und Schülern des Reinhard-Seminars gepriesen, an dem Sie lange Professor waren. Was macht einen guten Schauspiellehrer aus?

Ich habe "Handwerk – Kunst – Heiterkeit" oft etwas flapsig als mein Motto ausgegeben, aber da steckt wirklich fast alles drin. Die Heiterkeit meint dabei, die Schauspielkunst wird aus dem Leben geboren und muss wieder dahin zurückfinden. Das war mir immer wichtig, es braucht auch Lebenserfahrung, um den Leuten erfolgreich etwas vormachen zu können, auf der Bühne noch mehr, als vor der Kamera. Und diese Erfahrungen muss man erst mal machen und verarbeiten und die Ergebnisse dann wieder in sein künstlerisches Tätigsein einfließen lassen. Jeder muss da seinen eigenen Weg finden, ich wollte dabei immer ein guter Mentor und vielleicht auch ein Vorbild sein. Das alles ist übrigens ein Marathon und kein Sprint, man muss sich also seine Kräfte einteilen.

Waren die Studierendenproteste, die jüngst zu Maria Happels Rücktritt als Leiterin des Seminars geführt haben, aus Ihrer Sicht berechtigt?

Ich kenne die Details nicht und kann das deswegen nicht beurteilen. Aber ich glaube, dass es eigentlich nicht funktionieren kann, eine gute und erfolgreiche Schauspielausbildung akademisch zu organisieren. Das geht eben nicht in Unterrichtseinheiten und Stundenplänen. Es gilt, dabei gute Kompromisse zu finden, damit es ein lebendiger Prozess bleibt.

Ich würde Ihnen abschließend noch gerne eine Frage stellen, die auch in "Minetti" gestellt wird: "Meinen Sie nicht, dass man den Fortschritt hassen muss von einem bestimmten Zeitpunkt an?"

Das ist eine gute Frage, aber ich würde die nicht aufs Alter beziehen wollen. Wir brauchen immer eine kritische Vernunft. Und da sei mir ein etwas größerer Blick gestattet: Es ist gewiss nicht so, dass wir uns seit Jahrzehnten in einer kontinuierlichen Aufwärtsbewegung befinden. Wir können froh sein, wenigstens geradeaus weiterzugehen, ohne abzustürzen. Da sind wir bestenfalls wie Traumwandler unterwegs!