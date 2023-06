Video. Drei Betroffene berichten, wie K.o.-Tropfen viel mehr auslösen als nur eine Erinnerungslücke. Warum vielen Opfern noch immer nicht geglaubt wird und wieso Fälle oft nur offene Fragen hinterlassen.

Zwei Gin Tonic waren es damals bei der Faschingsparty in Graz. Am nächsten Tag wacht Victoria S. im Krankenhaus auf. Sie trägt ein Patientenhemd und am Handgelenk ein Armband mit ihrem Namen und dem Einlieferungstag. An die Stunden davor hat sie keine Erinnerung. Keine Bilder, keine Eindrücke, nichts, womit sie die Lücken im Gedächtnis füllen könnte. "Ein kompletter Filmriss, von null auf hundert", beschreibt es die 28-Jährige.