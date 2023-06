Kritik an Minister Totschnig für "zahnlose" Bodenstrategie

Mit Kommentar und Umfrage. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) will am Dienstag die Bodenstrategie beschließen lassen, mit der der Flächenverbrauch in Österreich eingedämmt werden soll. Grüne und NGOs lassen an dem Papier kein gutes Haar.