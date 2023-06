Wenn Sie aus Ihrem Fenster schauen: Welche Farbe hat der Himmel?

T. C. BOYLE: Im Moment ist die Farbe Grau, genau so, wie ich es mag. Hier am Meer in Santa Barbara erleben wir das, was wir "May Gray", grauen Mai, nennen, und freuen uns schon auf "June Gloom", den düsteren Juni.