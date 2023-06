Die EU-Kommission hat dem wirtschaftlich schwer angeschlagenen Tunesien Finanzhilfen in Höhe von bis zu 900 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Unmittelbar könnten zusätzlich bis zu 150 Millionen Euro an Budgethilfen bereit gestellt werden, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Beisein von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte am Sonntag nach Gesprächen in Tunis.

Sie berieten dort mit Tunesiens Präsident Kais Saied unter anderem über irreguläre Migration aus dem Mittelmeerland in die EU, die stark zugenommen hat. Saied war bei dem Statement der EU-Spitzenpolitiker nicht dabei.

Kampf gegen irreguläre Migration

Die EU-Kommission sei bereit, dem nordafrikanischen Land Finanzhilfen in Höhe von bis zu 900 Millionen Euro für die Stärkung der Wirtschaft bereitzustellen, sobald es dafür die "notwendige Einigung gebe", sagte von der Leyen.

Tunesien steckt in seiner schlimmsten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Die Bevölkerung kämpft mit steigenden Preisen und Knappheit bei Lebensmitteln sowie hoher Arbeitslosigkeit.

Bereits Anfang der Woche hatte Meloni den tunesischen Präsidenten besucht, um unter anderem über Migration zu sprechen. In einem Interview am Freitagabend äußerte sie die Hoffnung, dass man schon bei der Visite am Sonntag ein Hilfspaket aus der EU mitbringen könne.

Tunisian Präsident Kais Saied (rechts) im Gespräch © AP

Darüber hinaus forderte sie Tunesien und den Internationalen Währungsfonds (IWF) auf, pragmatischer an einer Lösung zu arbeiten, damit das Land in seiner tiefen Wirtschaftskrise einen Milliardenkredit bekommen kann. Dies sei "entscheidend, um das Land und dessen vollständige Erholung zu stärken", sagte Meloni.

Autokratischer Kurs

Saied, der seit mehr als einem Jahr einen zunehmend autokratischen Kurs fährt, lehnt vom IWF geforderten Reformen allerdings ab. Mit seinen "Anordnungen" verhalte sich der IWF wie ein "Arzt, der ein Rezept vor der Diagnose schreibt". Die "Befehle" des IWF könnten die Lage in Tunesien nach Worten Saieds "explodieren" lassen mit schweren Folgen für die Stabilität des Landes und der Region.

Der italienische Innenminister Matteo Piantedosi lobte die positive Zusammenarbeit mit Tunesien im Kampf gegen die illegale Migration. Bei der Zahl der Anlandungen aus Nordafrika sei es in den letzten Wochen zu einem Rückgang gekommen. "Wir sind zuversichtlich, dass wir bald die positiven Auswirkungen unserer Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern sehen werden", so der Innenminister im Interview mit der römischen Tageszeitung "Il Messaggero" am Sonntag.

Wichtig sei die Zusammenarbeit mit Tunesien. "Wirtschaftshilfen und die vom IWF geforderten Reformen müssen Hand in Hand gehen. Wir hoffen, dass die EU sofort handelt", so der Minister. Italien habe eine Kreditlinie von 110 Mio. Euro für tunesische Klein- und Mittelunternehmen locker gemacht. Außerdem arbeite Italien mit Tunesien zur Abwendung der illegalen Abwanderung zusammen.

Abschiebung von illegalen Migranten

Italien will sich verstärkt um die Abschiebung von illegal nach Tunesien gereisten Migranten bemühen. Auf die Frage, welche Länder in der Lage seien, von Europa abgewiesene Migranten sicher aufzunehmen, antwortete Piantedosi: "Das Außenministerium hat bereits eine offizielle Liste von Drittländern, die als sicher gelten, entworfen, sowohl in Afrika - ich denke da an Senegal -, als auch am Balkan", so der Minister.

Seit Beginn des Jahres erreichten nach Angaben des Innenministeriums in Rom mehr als 53.800 Migranten Italien auf dem Seeweg - im Vorjahreszeitraum waren es rund 21.700. Nach Angaben des UNO-Flüchtlingskommissariats UNHCR kam die Mehrheit der in Italien registrierten Migranten zuletzt aus Tunesien.

Neben Migranten aus Ländern südlich der Sahara machen sich immer mehr Tunesier selbst auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer nach Italien. Viele sehen angesichts der sich verschärfenden Wirtschaftskrise und der hohen Arbeitslosigkeit keine Perspektive mehr in ihrer Heimat. Tunesiens Führung findet unterdessen keine Lösungen für die Probleme.

"Sind nicht Grenzpolizei von Europa"

Vor den Gesprächen zur Migrationsfrage hat Tunesiens Präsident Saied eine Rolle seines Landes als Grenzpolizei für Europa ausgeschlossen. "Wir können keine Rolle erfüllen, (...) in der wir ihre Länder bewachen", sagte Saied am Samstag nach einem Besuch in der Küstenstadt Sfax, von wo aus regelmäßig Boote mit Migranten ablegen, laut dpa-Angaben. Fragen beim Umgang mit Migranten müssten auf humanitäre Weise und im Kollektiv sowie im Einklang mit geltendem Recht gelöst werden, sagte Saied nach Angaben seines Büros. Migranten seien "leider Opfer eines globalen Systems, das sie nicht als Menschen sondern als reine Zahlen behandelt".