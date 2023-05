Die Europäische Zentralbank hat die Zinsen Anfang Mai abermals erhöht, diesmal um 0,25 Prozentpunkte auf nunmehr 3,75 Prozent angehoben. Mitte Juni steht die nächste Ratssitzung in Frankfurt an – mit wie vielen Zinserhöhungen rechnen Sie heuer noch?

CHRISTIAN JAUK: Die Zinsen klettern Richtung 4,5 Prozent, danach werden Ausmaß und Tempo der Erhöhungen vermutlich nachlassen. Generell werden wir uns wieder an Zinsen gewöhnen müssen. Die Zeit des großen Schuldenmachens ist für Unternehmen und Private vorbei. Viele leiden jetzt unter den Folgen der EZB-Politik.