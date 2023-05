In den letzten Tagen kursierten Gerüchte, dass bei der OMV-Tankstelle in der Wiener Straße 79 in Kapfenberg bei der Anlieferung Treibstoffe vertauscht worden seien. Dies sei bald aufgefallen, als erste Autos Schäden erlitten hatten. Von Tausenden Litern Treibstoff war in den Gerüchten die Rede - und von Dutzenden Autos mit Motorschaden.