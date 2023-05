Kapperl auf dem Kopf, Gießkanne in der Hand, Arbeitsschuhe an den Füßen und den Mantel über den Arm gelegt. Als sich eine – u. a. auf Cybersicherheit spezialisierte – Mitarbeiterin des Beratungsunternehmens Deloitte in der vergangenen Woche in dieser Gärtnerinnen-Verkleidung auf den Weg zum Firmenstandort eines großen österreichischen Unternehmens gemacht hat, war nicht absehbar, wie einfach das letztlich alles ablaufen würde.