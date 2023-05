Am 9. Mai startet der 67. Eurovision Song Contest mit dem ersten Halbfinale, das in der M&S Bank Arena in Liverpool über die Bühne geht. Der Vorjahressieger Ukraine kann den Bewerb aufgrund des russischen Angriffskrieges bekanntlich nicht selbst ausrichten, und so ist Großbritannien als Ersatzgastgeber eingesprungen. Das österreichische Damenduo Teya & Salena steigt dann erst am Donnerstag in den Bewerb ein, wenn der Startschuss fürs zweite Halbfinale fällt.

Das ist vielleicht gar nicht schlecht, wird das erste Semifinale doch ein wahres Schaulaufen der Favoritinnen und Favoriten, wenn etwa Schweden mit Sängerin Loreen am Start ist, die mit "Tattoo" ihren ESC-Sieg von Baku 2012 mit "Euphoria" zu wiederholen versucht. Mit dabei ist auch Finnlands Starter Käärijä mit "Cha Cha Cha", der ebenfalls hoch gehandelt wird.

Wer am Dienstag antritt in der Reihenfolge der Startnummern:

1. Alessandra für Norwegen mit "Queen of Kings"



Norwegens Sängerin Alessandra tritt heuer mit einer archaischen, fem-power-starken Stampfnummer an, die sich bereits zum viralen Hit entwickelt hat. "Wild Dances" are back!

2. The Busker aus Malta mit "Dance (Our Own Party)"



The Busker aus Malta setzen voll auf 80er-Stil mit entsprechendem

Pullover, einem noch älteren Oldtimer auf der Bühne und einem

Saxofonmann – ein Klassiker beim Song Contest. Noch dazu geht es

um einen, der lieber daheim feiert als auf lauten Partys. Voll im Trend

der Zeit also.

3. Luke Black aus Serbien mit "Samo mi se spava"



Luke Black präsentiert für Serbien heuer eine etwas spezielle Mischung aus Industrial, androgynem Sprechgesang und Tanzchoreo. Sexy – und es geht darum, am liebsten schlafen zu wollen. Voll im Trend der

Zeit also.

4. Sudden Lights aus Lettland mit "Aijā"

Leadsänger Andrejs Reinis Zitmanis singt mit hohem Timbre und eher etwas depressiv über eine schlafende Frau namens Aijā, die bitte bloß

nicht aufwachen möge. Wie bei Serbien geht es also auch hier ums

Schlafen. Voll im Trend der Zeit? Genau.

5. Mimicat aus Portugal mit "Ai Coração"



Wenn Serbien und Lettland fürs Depressive zuständig sind, dann

schwingt sich das ansonsten verlässlich für Fado-Melancholie sorgende

Portugal eben einfach auf die Sonnenseite und hat mit Soulsängerin

Mimicat eine flotte Nummer im Angebot.

6. Wild Youth aus Irland mit "We Are One"



ESC-Sieger Irland wird heuer seinen Trophäen keine weitere hinzufügen –

das lässt sich so weit schon sagen, auch wenn Conor O'Donohoe als Leadsänger der Band Wild Youth mit goldenem Elvis-Anzug zweifelsohne

ein Hingucker ist und die Formation mit ihrer Oasis-artigen Nummer

Ex-Sex-Pistols Johnny Rotten im Vorentscheid aus dem Feld warf.

7. Let 3 aus Kroatien mit "Mama ŠC!"

Die Rockband Let 3 setzt für Kroatien auf Drag und Militärparade – und das für ein Antikriegslied mit Trashfaktor. Stefan Weber hätte seine

Freude gehabt – nicht wegen eines Plagiats, sondern wegen der Nähe zu

den Drahdiwaberln.





8. Remo Forrer aus der Schweiz mit "Watergun"

Auf Antikriegsklänge setzt auch der Schweizer Remo Forrer mit rauchigem Timbre und einer Choreografie, die stark an den einstigen

helvetischen Teilnehmer Luca Hänni gemahnt. Und der war ja ziemlich

erfolgreich.

9. Noa Kirel aus Israel mit "Unicorn"

Noa Kirel ist eine der bekanntesten Sängerinnen ihres Landes und tritt mit mächtigem Orchesterpop in Liverpool an. Viel Powerballade und

Liebesleid. Muss ja auch einer machen.

10. Pasha Parfeni aus Moldau mit "Soarele și Luna"

Pasha Parfeni ist ein ESC-Rückkehrer, war der Sänger doch bereits 2012

in Baku mit von der Partie. Nun versucht er mit "Soarele și Luna"

("Sonne und Mond") erneut sein Glück. Ein bisschen Ethnoklänge und

Waldmystik. Wer's mag.

11. Loreen aus Schweden mit "Tattoo"

Nach ESC-Rückkehrer Parfeni kommt die ESC-Rückkehrerin Loreen an die Reihe. Mit demselben Team, das bereits den ESC-Hit "Euphoria" geschrieben hat, versucht es die 39-Jährige erneut. Und verlässt sich

mit "Tattoo" auch auf dasselbe Rezept ihres Sieges 2012. Aufstieg ins

Finale garantiert.



12. TuralTuranX aus Aserbaidschan mit "Tell Me More"

Die 22-jährigen Zwillinge Tural und Turan Bağmanovlar haben bisher

primär Erfahrungen als Straßenmusiker in Baku gesammelt. Auf die große Bühne mit Millionenpublikum kommen sie nun mit einem klassischen Liebeslied im 60er-Stil, ein bisschen rappig aufgemotzt.

13. Vesna aus Tschechien mit "My Sister's Crown"



Die sechsköpfige Frauenband Vesna bietet Feminismus im

Powerformat. Slawische Volksmusik gemischt mit Elektrobeats, gesungen auf Tschechisch, Bulgarisch, Ukrainisch und Englisch. Schwesternermutigung – das kommt immer gut an beim ESC.

14. Mia Nicolai & Dion Cooper aus Holland mit "Burning Daylight"

Das niederländische Duo Mia Nicolai und Dion Cooper hat sich für das Schreiben seines Songs "Burning Daylight" unter anderem mit dem Ex-Gewinner Duncan Laurence zusammengespannt. Herausgekommen ist routinierter Radiopop, der nicht lange zwischen den Ohren verharrt.

15. Käärijä aus Finnland mit "Cha Cha Cha"

Da ist nun wirklich für jeden was dabei. Finnlands Teilnehmer Käärijä kommt mit einer für sein Land bewährten Metalnummer, die er im

Rapstil singt mit einem grünen Nichts als Oberteil und einer mächtigen

Bühnenshow. Nicht umsonst ist Käärijä Rammstein-Fan und trägt ein

variiertes Emblem der deutschen Band auf der Brust.