Mode für Avatare, deren Aussehen man selbst permanent verändern kann. Künstliche Intelligenz wird unbestritten auch die Modebranche nachhaltig verändern, und die Folgen sind noch nicht absehbar – auch für die Vielzahl der Modemagazine, die, wie der Printsektor grundsätzlich, mit schwindenden Verkaufszahlen kämpfen. Was auch immer die Zukunft bringen mag, aber der Modemagazin-Monolith Vogue nähert sich derzeit zumindest der Gegenwart – in seiner britischen Ausgabe. Am 17. Dezember 1892 ging das Modemagazin in den USA zum ersten Mal über den Ladentisch, 1916 folgte die britische Ausgabe, die knapp 100 Jahre später mit ihrem Chefredakteur Edward Enninful neue Wege eingeschlagen hat. Und er denkt offenbar auch nicht daran, sie zu verlassen.