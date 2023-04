"Unbedingt mit der Bank über die Spesen reden", lautet der wichtigste Rat der Konsumentenschützer der Arbeiterkammer für alle, die derzeit mit ihrem Kredit in Zahlungsschwierigkeiten gekommen sind. Die Zinsen für Konsumentenkredite – also Konsum- und Hypothekarkredite – haben sich ja erheblich verteuert. Die Folge: Die Zinssätze für neu vergebene Kredite haben sich ebenfalls deutlich verteuert.

Einmal pro Quartal geht es nach "oben"

Die vertraglich vereinbarten Kreditzinsen sind sehr häufig an den sogenannten Drei-Monats-Eurobor gebunden. In der Praxis heißt das, dass die Kreditrate (zumeist) einmal im Quartal nach "oben" angepasst wird. Beschwerden in der AK Konsumentenberatung zeigen: Viele Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer waren von den scharf ansteigenden Zinsen überrascht. Viele reklamieren, dass sie sich mit der teureren Kreditrate schwertun, weil die Teuerung vor allem die Lebenshaltungskosten betrifft.

"Österreichische Banken haben variable Kredite forciert angeboten. Sie sollen jetzt ihren Kundinnen und Kunden bei Zahlungsschwierigkeiten mit spesenfreien Ratenänderungen oder Laufzeitverlängerungen entgegenkommen", verlangt AK-Expertin Gabriele Zgubić und erklärt, was man bei Zahlungsproblemen tun kann und was man wissen sollte:

Nicht den Kopf in den Sand stecken: Vermeiden Sie bei Zahlungsproblemen Mahnspesen und sonstige Kosten! Reden Sie mit Ihrer Bank! Grundsätzlich sind Spesen verhandelbar.





Laufzeit verlängern: Können Sie sich die höheren monatlichen Raten nur mehr schwer oder nicht leisten, vereinbaren Sie mit Ihrer Bank eine verlängerte Laufzeit. Achtung auf allfällige Spesen für Ratenplanänderungen!





Rate senken: Wollen Sie Ihre Rate kurzfristig senken (und die Zahlungen später "nachholen"), sind Spesen für Ratenplanänderungen möglich!





Rate aussetzen: Wollen Sie Ihre Rate kurzfristig aussetzen, sind Stundungsspesen möglich.





Auf Fixzins wechseln: Steigen Sie auf einen Fixzinssatz um (um weitere Zinserhöhungen zu vermeiden). Achten Sie auf Konditionen – nicht den erstbesten Zinssatz akzeptieren, sondern Fixzinsangebote bei anderen Banken einholen und diese mit dem Fixzinsangebot der Bank vergleichen!