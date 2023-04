Das italienische Umweltministerium will im Ausland nach Unterbringungsmöglichkeiten für Bären aus dem Trentino suchen. Als Option gilt Slowenien. Umweltminister Gilberto Pichetto Fratin will bei den dortigen Behörden anfragen, ob sie einige Trentiner Bären aufnehmen können, geht aus einem Treffen zwischen dem Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti mit Vertretern der Umweltbehörde Ispra und der Artenschutzbehörde am Freitag in Rom hervor.