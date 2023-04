Nach anfänglicher Zurückhaltung im Rennen um die SPÖ-Spitze sprechen sich eine Woche vor Beginn der Mitgliederbefragung immer mehr Parteigranden für ihre Favoriten aus. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger kündigte in den "Oberösterreichischen Nachrichten" an, für den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil stimmen zu wollen. Ihm traue er am ehesten einen erfolgreichen Nationalratswahlkampf zu.

Im Burgenland kann man sich auch über die Unterstützung von Arbeitnehmervertretern freuen. Der frühere oberösterreichische AK-Präsident Johann Kalliauer und der Vizepräsident der AK Kärnten Ronald Rabitsch haben sich für Doskozil ausgesprochen.

"Antworten auf Fragen der Zeit"

Ex-SPÖ-Finanzminister Hannes Androsch will sich im Gespräch mit der Kleinen Zeitung weiterhin nicht für Amtsinhaberin oder Gegenbewerber aussprechen. "Die Partei braucht Antworten auf die Fragen der Zeit und Persönlichkeiten, die in der Lage sind, diese zu formulieren und umzusetzen." Die Sozialdemokratie müsse jetzt "vom Selbstbild von Personen zurück zum Weltbild kommen".

Die burgenländische Nationalratsabgeordnete Julia Herr wirbt indes für den Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler in der "Krone". Er könne "Menschen begeistern und berühren". Klare Unterstützung für Parteichefin Pamela Rendi-Wagner kam bisher vor allem von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig.