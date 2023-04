Sogar die moderne Technik soll dazu beitragen, frauenfeindliche Gesetze durchzusetzen: Das iranische Regime will den Kopftuchzwang in der Islamischen Republik jetzt mit Überwachungstechnologie aus China durchsetzen. Straßenkameras und Software für Gesichtserkennung sollen Frauen ermitteln, die mit offenem Haar auf die Straße gehen. Experten bezweifeln, dass sich die Protestbewegung davon einschüchtern lassen wird. Im Gegenteil. Iranische Studierende haben in sozialen Medien bereits zu neuen landesweiten Protesten aufgerufen.