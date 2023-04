"Jetzt du zum Beispiel“, sagt eine meiner Freundinnen aufgebracht: „Du hängst bei uns rum, in Jogginghosen, nimmst dir ein Bier aus dem Kühlschrank … Du hast sogar schon ungefragt bei uns gekocht!“ — „Ähm“, sage ich: „Du lässt es klingen, als wäre ich Alf. Ich hab doch nicht bei euch gekocht, sondern für euch!“, spezifiziere ich. „Ja, und das liebe ich an Dir“, ruft sie: „Du bist unkompliziert, wie alle meine Freundinnen.“ Ich muss lachen. „Unkompliziert“ ist nicht gerade das Wort, das mir einfällt, wenn ich an mich, an sie oder andere Freundinnen denke. „Na gut“, sagt sie: „Vielleicht sind wir etwas neurotisch. Aber im Zwischenmenschlichen, da finde ich uns sehr entspannt.“