Als Schauspieler bespielen Sie Bühnen, sind in vielen Filmen und Serien zu sehen und kennen sich mit Rollenangeboten aus. Wie kam die Idee von einem Porträtfilm zu Ihnen?

LARS EIDINGER: Ich habe mir zuerst die Filme von Reiner Holzemer angesehen und dabei hatte ich das Gefühl, dass er sehr offen und zugewandt ist. Er tritt den Leuten vorbehaltlos entgegen und hat es überhaupt nicht darauf abgesehen, sie vorzuführen, sich über sie zu erheben, sondern er will jemandem begegnen – und diese Begegnung dokumentieren. Welches Wagnis das war, wurde mir erst bewusst, als der Film fertig war. Was, wenn er mir nicht entspricht oder gerecht wird? Ich habe ihn so abgenommen, wie Reiner ihn geschnitten hat.