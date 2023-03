Es dauert keine fünf Minuten, da hält neben uns ein schwarzer Geländewagen. Eben haben wir noch einen Dorfbewohner gefilmt, er hat uns seinen Schweinestall gezeigt, seine Gänse und sein zerbeultes Auto mit Z-Aufkleber. „Es ist wichtig, unsere Burschen an der Front zu unterstützen“, hat er uns gesagt. Mit seiner Pension von umgerechnet weniger als 150 Euro im Monat kommt er kaum über die Runden.

Ein Mann mit kantigem Gesicht steigt aus dem Geländewagen. Er stellt sich als Dorfbürgermeister vor. Unseren Besuch scheint er nicht zu goutieren. In forschem Ton verlangt er eine Genehmigung. Ich reiche ihm meine Journalistenakkreditierung. „Österreichisches Fernsehen also … Ich weiß genau, dass Sie hier sind, um uns schlechtzumachen, so wie es von Ihrer Redaktion bestellt wurde. Sie führen hier einen Auftrag aus.“ – „Von diesem Auftrag ist mir nichts bekannt“, entgegne ich, und erzähle, dass wir hier sind, um zu verstehen, wie die Menschen fernab der Hauptstadt leben. Dazu sind wir einige Stunden aus Moskau hinausgefahren. Der Ausflug in die zentralrussische Pampa könnte also jetzt abrupt enden.

"Wir sind nicht wie ihr"

Der Bürgermeister hat meine Daten aufgenommen und ruft jemanden an. Kommt jetzt die Polizei? Mein Kameramann und ich entscheiden, den Ort nicht überstürzt zu verlassen, auch wenn dieser Dreh bereits sinnlos geworden ist. Spätestens jetzt wissen wohl alle, die durch ihre Rüschenvorhänge auf uns spähen, dass sie sich von uns lieber fernhalten – sonst bekommen vielleicht auch sie Probleme mit dem Bürgermeister. Erlebnisse wie diese sind inzwischen keine Seltenheit mehr. Wer heute in Russland Fragen stellt, einen ausländischen Akzent hat und obendrein filmt, wirkt verdächtig. Fast 13 Monate nach Kriegsbeginn schlägt uns vielerorts tiefes Misstrauen entgegen. De jure gilt zwar Reisefreiheit. De facto gibt es oft Scherereien.

Der Ortschef ist wieder da. Den Anruf hat er erledigt, doch er wirkt immer noch aufgebracht. „Ich traue euch nicht“, sagt er. „Wir Russen haben eine andere Mentalität. Wir sind nicht wie ihr.“ Die Russinnen und Russen seien gutmütige, fleißige und ehrliche Leute. Der Westen hingegen sei moralisch degradiert. Es sind dieselben Allgemeinplätze, die man regelmäßig im russischen Staatsfernsehen zu hören bekommt. Dort wird über ein Europa berichtet, in dem angeblich Kinder zu Geschlechtsanpassungen gezwungen werden, Pädophilie legalisiert wird und in dem die Menschen mangels russischem Gas in ihren Wohnungen frieren. Nicht wenige in Russland glauben diese Dinge.

Zurück in einem Blockdenken wie im Kalten Krieg

Zwischen dem Bürgermeister und mir entspinnt sich ein respektvolles Streitgespräch. Ich kontere seine Behauptungen mit einer persönlichen Erzählung – über meine Familie, über das Leben in Österreich – und dass ich bei allen Problemen, die es zweifelsohne auch in meiner Heimat gibt, seinen Behauptungen nicht zustimmen kann. Ob er denn schon einmal in Europa war, frage ich. Kopfschütteln. „Schauen Sie es sich doch einmal mit eigenen Augen an.“ Er belächelt meine Einladung, und auch ich weiß, dass dies für ihn so bald nicht möglich sein wird – allein schon wegen der horrenden Flugpreise, von geltenden Visabeschränkungen ganz zu schweigen.

Neben diesem neuen Eisernen Vorhang hat der Krieg auch Mauern in den Köpfen hochgezogen. Wir sind zurück in einem Blockdenken wie im Kalten Krieg. Misstrauen und Feindseligkeit haben die Oberhand gewonnen. Und jeder hat heutzutage seine eigene Wahrheit. So wie der Dorfbürgermeister. Wir verabschieden uns in der Einigkeit, dass wir uns nicht einig werden. Zumindest weiter filmen lässt er uns.