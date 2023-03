Als Unternehmer und Chef legt der Mann großen Wert auf Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Nun staunte der Oberkärntner nicht schlecht, als er - wie immer Anfang des Jahres - die Kontoinformation seiner betrieblichen Vorsorgekasse VBV per Brief zugestellt bekam. Seine Anwartschaft - der Begriff steht für den Gesamtanspruch gegenüber der VBV zum Stichtag, auch dann, wenn man noch keinen gesetzlichen Auszahlungsanspruch hat - ist von 2021 auf 2022 gesunken. Betrug er per 31. Dezember 2021 noch 13.604,64, betrug er am 31. Dezember 2022 nur noch 13.536,19 Euro.