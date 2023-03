Es ist gerade viel los bei Mithu Sanyal. Am 18. März hat das Theaterstück "Identitti Rezeptionista" nach ihrem Roman "Identitti" im Grazer Schauspielhaus Premiere, zwei Tage später erscheint ein Sammelband zur Cancel-Culture mit einem Beitrag von ihr über die Kinderbuchautorin Enid Blyton. Und "in meiner Küche stapeln sich die Zuschriften", wie sie lachend erzählt. Denn die deutsche Schriftstellerin kommt heuer erstmals als Jurorin zu den Tagen der deutschsprachigen Literatur nach Klagenfurt. "Es sind so unglaublich viele gute Texte dabei", ist das Neojurymitglied begeistert. "Dass ich nur zwei mitbringen darf, macht mich jetzt schon fertig."