Die öffentlich ausgetragene Personaldebatte in der SPÖ, die durch das überraschend schlechte Abschneiden der Partei bei der Kärntner Landtagswahl zusätzlich verstärkt wurde, hatte Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner zum Gegenangriff in der "Zeit im Bild 2" veranlasst. Als sie dort auf die Kritik an der Besetzung der roten Parteizentrale angesprochen wurde, stellte sie auf Nachfrage klar: Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch bleibt.