"Ich will zeigen, dass Frauen in meinem Alter noch sexy sein können", sagte Topgastronomin Eveline Eselböck (62) vor ihrem Tango. Die älteste Kandidatin der 15. Staffel von "Dancing Stars" durfte dann auch von Jurorin Maria Angelini-Santner hören: "Du warst eine Lady auf der Tanzfläche!" Selbst Balázs Ekker hatte lobende Worte für die Burgenländerin – der Ungar ist ja seit Jahren der "böse Wolf" in der Jury.

Er wolle wohl ein Gulasch aufs Haus, scherzte Neomoderator Andi Knoll, dem man keine Nervosität bei seiner ORF-Ballroom-Premiere anmerkte. "Ich glaub, den Knoll könnte man um 3 Uhr früh überraschend aufwecken und er würde einen ganzen ESC wegmoderieren", war bei den Kommentaren in den sozialen Netzwerken zu lesen. Vor dem Fernseher waren übrigens durchschnittlich 765.000 Zuschauer und Zuschauerinnen mit dabei, das entspricht einem Marktanteil von 33 Prozent – laut ORF der beste Marktanteil bei einem "Dancing Stars"-Auftakt seit 2012.

Grußbotschaft von Emma Thompson

Zurück zu Eselböck: Sie bekam sogar eine Grußbotschaft von Oscarpreisträgerin Emma Thompson, mit der sie seit einem Sprachkurs in Venedig befreundet ist. Der Jury war der Tango 17 Punkte wert.

Viel Tränen hat es bei Karina Sarkissova in den Trainingswochen gegeben. Die Ex-Jurorin überzeugte allerdings mit dem Quickstepp zu "Diamonds Are a Girl’s Best Friend"; sie hat mit Dimitar Stefanin auch einen Topprofi an der Seite. "Sehr schwere Kombinationen", urteilte Angelini-Santner. "Die ganze Nation hat darauf gewartet. Ich habe viel mehr erwartet", kritisierte Ekker. Und fragte: "Mehr Wahnsinn als Mut?" Es gab 20 Punkte.

Eveline Eselböck & Peter Erlbeck legten einen Tango aufs Parkett © ORF

Hannes Kartnig überraschte als gelassener Tanzbär. Balázs Ekker fehlten fast die Worte nach dem Langsamen Walzer zu "Skyfall" (wunderbar gesungen von Monika Ballwein). "Du strahlst eine extreme Coolness auf", brachte der Juror schließlich heraus. "Aus irgendeinem Grund hat es gut funktioniert", so Gastjurorin Barbara Meier. "Man schaut gern hin, auch wenn mitunter die Tanzschritte fehlten", formulierte es Angelini-Santner. 13 Punkte für den Steirer!



Steirer & Wienerin: Hannes Kartnig mit Catharina Malek © ORF



Schlusslicht bei den drei Juroren: Autor Omar Khir Alanam, der vor neun Jahren aus Syrien geflüchtet ist. Sein Samba bekam nur elf Punkte. Einen Punkt mehr gab es für Alexander Pointer, den ehemaligen Trainer unserer Ski-Adler (Cha-Cha-Cha). Eine Favoritenrolle darf man jetzt schon "Soko Donau"-Ermittlerin Lilian Klebow zusprechen: 22 Punkte für den Wiener Walzer. "Deine Reise hier kann noch sehr, sehr weit gehen", so Maria Santner. Ekker will die Schauspielerin aufgrund der Musical-Ausbildung "genau kontrollieren. Die Latte bei dir liegt höher als bei den anderen."



Karina Sarkissova & Dimitar Stefanin beim Quickstepp © ORF



Lucas Fendrich, Rainhards ältester Sohn, trat mit einem Slowfox zu "Play That Song" an: Auch mit ihm war Ekker zufrieden, gehöre Slowfox doch technisch zu einem der schwersten Tänze. 21 Punkte!



Lucas Fendrich & Lenka Pohoralek tanzten zu "Play That Song" (Slowfox) © ORF

Styling-Expertin Martina Reuter ist sowieso ein Energiebündel und hatte einen Jive zu Christina Stürmers "Nie genug" zugeteilt bekommen. Wann geht der Wienerin die Puste aus? "Du warst zu schnell! Nicht rennen wie eine Verrückte", warnte Ekker. "Du bist crazy", lachte Angelini-Santner, "der bunte Vogel dieser Staffel. Aber trainieren, trainieren, trainieren!" Ihr Partner Nikolaus Waltl, neu im Profiteam, hat es nicht leicht. Wer führt denn hier wen? "Du würdest auch ohne Partner tanzen", konstatierte Barbara Meier. 13 Punkte!



Michael Buchinger & Herbert Stanonik bei "Frozen" (Paso doble) © ORF

Influencer und Comedian Michael Buchinger steht mit einem Mann auf dem Parkett: Herbert Stanonik, ebenfalls neu im ORF-Ballsaal. "Viel Körperspannung", lobte Santner, "ausbaufähig!" Ekker war unschlüssig: "Gut einen Paso doble kaschiert." 15 Punkte! Motorsport-Expertin Corinna Kamper (Rumba) geht mit tollen 22 Punkten in die zweite Show.



Omar Khir Alanam & Kati Kallus tanzten einen Samba in der ersten Show © ORF



Wer fällt am 10. März als erster Promi raus? Alles ist noch offen ...