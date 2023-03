Während der Räumung von Schutt hätten Arbeiter Geräusche unter den Trümmern gehört und daraufhin den Terrier entdeckt. Der Hund habe unter den Trümmern Futter finden können und darum überlebt, hieß es. In der Folge der Rettung des Vierbeiners sei man auf einen Toten gestoßen, den man für den Halter des Hundes halte. Der Hund wurde laut CBS News auf den Namen Aleks getauft und zur Kontrolle in eine Klinik gebracht. Ebenfalls am Donnerstag wurden in Gaziantep laut Anadolu Ajansi fünf Schafe und Ziegen aus den Trümmern eines Hauses befreit.

In der Erdbebenregion haben sich mehrere Zentren gegründet, die sich um Haus- und Straßentiere kümmern. Die türkische Tierschutzorganisation Haytap etwa ist mit auf die Rettung und Versorgung von Tieren spezialisierten Teams an Ort und Stelle.