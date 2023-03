Die Kripo in Klagenfurt drängt seit Wochen darauf, dass die Immunität des steirischen FPÖ-Chefs Mario Kunasek durch den Landtag aufgehoben wird. Nun hat die Staatsanwaltschaft am Wörthersee diesen Schritt getan und die Auslieferung des blauen Landesobmannes in Zusammenhang mit dem Grazer FPÖ-Finanzskandal aus der Ära des Ex-Stadtparteiobmannes Mario Eustacchio beim steiermärkischen Landtag beantragt.