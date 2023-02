Es sollte ein wirtschaftlicher Blitzkrieg werden. Nur wenige Stunden nach dem Einmarsch Wladimir Putins in die Ukraine präsentierte die EU das erste Sanktionspaket. Die russische Wirtschaft sollte zum Erliegen kommen, die Finanzierung des Krieges dadurch gelähmt werden. Freitagabend wurde das zehnte Sanktionspaket beschlossen. Es beinhaltet Exportbeschränkungen im Wert von mehr als elf Milliarden Euro. 121 Einzelpersonen und Institutionen sind betroffen, darunter auch iranische Drohnenhersteller. Neu auf der Liste stehen nun unter anderem auch Elektronik, Spezialfahrzeuge und Maschinenteile. Doch was haben all die Sanktionen bewirkt? Ein Überblick.