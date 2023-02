Wenn man eine Idee einmal im Kopf hat, ist es schwer, nicht plötzlich an allen Ecken und Enden Belege dafür zu sehen. Zum Beispiel für das schleichende Revival jener Regierungsvariante, die in Bund und Ländern über lange Jahre Standard war: die Große Koalition, also die Zusammenarbeit von ÖVP und SPÖ.