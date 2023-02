Es gibt noch Wunder in der südosttürkischen Erdbebenregion, aber sie werden immer seltener: Am Donnerstag befreiten Retter in der Stadt Kahramanmaras die 17-jährige Aleyna Ölmez nach 248 Stunden lebend aus den Trümmern. Kahramanmaras gehört zu den am schlimmsten getroffenen Städten. In zehn Städten der Region richtete das Doppelbeben vom 6. Februar schwerste Schäden an. 36.187 Tote wurden bisher in der Südosttürkei geborgen, meldete am Freitagmittag die Katastrophenschutzbehörde.