73 Jahre alt ist Christoph Leitl, in vielen politischen Funktionen ein „Ex“, etwa als von 2000 bis 2018 amtierender Präsident der Bundeswirtschaftskammer. Nicht müde wird Leitl, aktuell Präsident der Europäischen Bewegung Österreich, beim Versuch, den Kontinent wachzurütteln. Die Warnung, dass Europa zwischen den Großmächten USA und China aufgerieben wird, publizierte Leitl bereits 2020 in Buchform. „China ist strategisch gut aufgestellt und hat einen klaren Plan“, erklärt Leitl Dienstagabend auf Einladung der Jungen Wirtschaft Steiermark und der Außenhandelsorganisation der WKO: „Bis 2025 will China Innovationsleader werden, bis 2035 Wirtschaftsleader, bis 2049 politischer Leader.“