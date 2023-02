Jetzt kommen die Außerirdischen auch noch! Das Wort "Aliens" gehörte gestern zu den häufigsten Begriffen auf Social Media. Befeuert wurden die (nicht immer ganz ernsten) Spekulationen über Extraterrestrische von einer Aussage des US-Luftwaffengenerals Glen VanHerck. Er könne derzeit "nichts ausschließen". Zuvor hatte das US-Militär binnen drei Tagen drei Flugobjekte abgeschossen, deren Herkunft unklar war. Das letzte am Sonntag. Um 14.42 Uhr Ortszeit hatten F-16 Kampfjets auf Befehl von US-Präsident Joe Biden über dem Huronsee an der US-kanadischen Grenze das Flugobjekt heruntergeholt – in Absprache mit dem kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau.