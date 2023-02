Der Bluttat an einer 19-Jährigen in der Nacht auf Sonntag in Oberösterreich soll ein Streit zwischen der jungen Frau und dem 18-jährigen mutmaßlichen Täter vorausgegangen sein. Die Obduktion habe ergeben, dass der Verdächtige mit einer Schneestange auf Brust, Kopf und Gesicht der Bekannten eingeschlagen und eingestochen hat.

Zudem soll er sie auch getreten haben, informierte eine Staatsanwaltschaftssprecherin Montagnachmittag über das Ergebnis. Der Todeszeitpunkt wurde der Staatsanwaltschaft in dem mündlichen Obduktionsbericht noch nicht mitgeteilt, aber es sei davon auszugehen, dass die 19-jährige nicht sofort an den Verletzungen gestorben ist.

Der Beschuldigte und das Opfer waren Samstagabend in einem Casino in Tschechien. Auf dem Heimweg kam es zu einer Auseinandersetzung, weil der 18-Jährige noch einmal zurückfahren und weiterspielen, seine Begleiterin aber nach Hause wollte.

Frauenmord

Es handelt sich um den bereits fünften Frauenmord des Jahres. Im Jänner wurde eine Frau von einem Obdachlosen in ihrer Wohnung in Wien umgebracht. Im Bezirk Baden wurde im Jänner eine 57-Jährige von ihrem Bruder mit einem Messer getötet. In Mürzzuschlag wurde im Februar eine Frau getötet; dringend tatverdächtig ist ihr ehemaliger Lebensgefährte, er bestreitet die Tat. Erst kürzlich erfror im Bezirk Völkermarkt in Kärnten eine Frau vor einer Leichenhalle. Es werden Mordermittlungen geführt.