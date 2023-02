Keine Blumen, sondern ein gewaltfreies Leben für Mädchen und Frauen. Darum geht es Aiko Kazuko Kurosaki. Die österreichische Künstlerin mit japanischen Wurzeln wird daher am 14. Februar, am Valentinstag, mit einer künstlerischen Performance aus dem Valentinstag einen Victory oder auch Vagina-Tag machen. Sie ist Obfrau von One Billion Rising Austria und One Billion Rising, also übersetzt eine Milliarde erhebt sich, hat Tradition. Mit dieser Milliarde sind weltweit all jene Frauen gemeint, die schon einmal Gewalt erfahren haben – die Zahl geht aus einer Statistik der Vereinten Nationen hervor. Die Initiative One Billion Rising wurde von der New Yorker Künstlerin und Feministin Eve Ensler 2013 ins Leben gerufen und feiert damit 2023 ihr zehnjähriges Bestehen. Es gibt diese Kampagne in mehr als 200 Ländern, vor allem in Asien und Afrika.

Aiko wird aber in diesem Jahr noch etwas Besonderes machen, sie wird sich ihre langen Haare abrasieren - warum sie das tut und wie mit einer Kunstperformace gesellschaftspolitisch gegen Gewalt eintreten will, erzählt sie in der aktuellen Episode.