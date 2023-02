Eigentlich ist alles gut“, sagt eine meiner Freundinnen und blickt trüb in ihre Teetasse. Sie und ihr Mann bekämen das mittlerweile so gut hin mit den Kleinen, das dürfe man in ihrem Umfeld der jammernden Mütter kaum laut sagen. „Und es ist ein echtes Fifty-fifty. Jeder leistet viel und kann dann streitfrei seine Freizeit genießen.“