Aufmerksamen Lesern und Passanten ist es in den letzten Wochen nicht entgangen: Wenn die Aktivisten der Letzten Generation zur Blockade schreiten, dann sind es in unterschiedlichen Städten oft dieselben Personen, die für die Anliegen der Bewegung eintreten – und auch in die Kamera ihre Agenda erklären. Die gebürtige Deutsche Anja Windl ist besonders oft in Zeitungen und im Fernsehen zu sehen, oft auch, wie sie sich von der Polizei wegtragen lässt. "Ja, sie ist schon fast ein bisschen ein Gesicht nach außen für uns", sagt der Grazer Valentin Bast, der gemeinsam mit ihr zuletzt in Klagenfurt auf der Straße gesessen ist. Beide waren auch schon bei der ersten Aktion der Letzten Generation auf dem Grazer Joanneumring beim Zebrastreifen festgeklebt, sie waren auch Anfang der Woche bei der Blockade der Grazer Grabenstraße im Einsatz, aber auch in Wien im Rahmen der Aktionswoche.