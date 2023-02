Das türkisch-syrische Grenzgebiet wurde Montagfrüh von einer Erdbebenkatastrophe erschüttert: Dem ersten Beben mit einer Magnitude von 7,7 folgten unzählige weitere – eines davon hatte eine Stärke von 7,5.

"In der Erstphase zählt jede Minute"

Das Österreichische Bundesheer brach Dienstagfrüh mit einem Vorkommando in die Krisenregion auf, wie Hauptmann Marcel-Philipp Taschwer von der Heeres-Presseabteilung gegenüber der Kleinen Zeitung erklärt.

Von Wien-Schwechat ging es für die Katastrophenhilfeeinheit "Austrian Forces Disaster Relief Unit" (AFDRU) zum Flughafen Adana Şakirpaşa. "Entscheidend sind die ersten 100 Stunden – es gibt nach wie vor Wunder. In der Erstphase zählt jede Minute, aber natürlich ist es ein Wettlauf gegen die Zeit", betont Taschwer. Die Zusammenarbeit mit türkischen Rettungskräften und anderen internationalen Helfern funktioniere jedenfalls gut.

Vor kurzem konnten die österreichischen Helfer Leben retten, das twitterte Bundesheer-Pressesprecher Michael Bauer.

Auch Rettungshunde sind im Einsatz © (c) Österreichisches Bundesheer/Paul Kulec

Der Steirer Pierre Kugelweis - er begleitet als Presseoffizier das Kontingent - berichtete vor Ort, dass viele Straßen kaum befahrbar sind, unzählige Gebäude sind eingestürzt, so Taschwer. Nach einer Koordinierung vor Ort begannen heute Vormittag die ersten zwei Trupps aus Österreich mit der Suche: "Ein Rettungs- und Bergeelement setzt sich aus bis zu 16 Personen zusammen", erklärt Taschwer. "Diese Gruppen suchen mittlerweile an zwei verschiedenen Orten nach Verschütteten. Am Dienstag erfolgte auch der erste Materialtransport in die Krisenregion, eine Iljuschin Il-76 (eine schwere Bundesheer-Transportmaschine, Anmerkung) brachte 25 Tonnen Gerätschaft in das Katastrophengebiet." Gebraucht werden Spreiz- und Schneidgeräte, aber auch Stromaggregate – wichtig ist aber die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten. Die Einsatzkräfte des Bundesheeres können vor Ort autark agieren.

Material und Gerät werden in die Bebenregion gebracht © Österreichisches Bundesheer/Paul Kulec

Drei Teams in schwierigem Einsatz

Die 81 Soldaten und vier Soldatinnen der AFDRU sollen suchen, bergen und auf vielfältige andere Art helfen. Auch ein Notarztwagen wurde in das Erdbebengebiet verlegt, am Donnerstag wird von Wien-Schwechat noch mehr Material dorthin geflogen. Derzeit ist der physisch und psychisch extrem fordernde Einsatz für zehn Tage anberaumt: "Zwei Teams sind ständig im Einsatz, ein drittes steigt in dieses Rad ein, um einem Team eine Ruhephase zu verschaffen." Am Mittwochvormittag wurde in der türkischen Stadt Antakya in der Region von Hatay das Basislager aus Zelten errichtet, damit die Kräfte aus Österreich nicht in Gebäuden ruhen (müssen), was weiterhin akut lebensgefährlich ist.

Zwei Teams sind vor Ort ständig im Einsatz © (c) Österreichisches Bundesheer/Paul Kulec

Massiv erschwerend sind derzeit die Witterungsverhältnisse: Vor Ort hat es Minusgrade, prognostiziert wurden auch Schneestürme. Am Flughafen Adana Şakirpaşa ist die bestmögliche Koordinierung der internationalen Hilfskräfte ein Thema – damit "man sich nicht gegenseitig auf die Füße steigt", wie Taschwer anmerkt. Die AFDRU trainiert fortlaufend, in jedem der drei 16-köpfigen Trupps vor Ort gibt es einen Notarzt, einen Notfallsanitäter, zwei Rettungshunde, die restlichen zwölf Kräfte sind eigens auf Rettung und Bergung spezialisiert. Kommandant der Einheit ist Major Bernhard Lindenberg vom ABC-Abwehrzentrum in Korneuburg. Unter seiner Führung sind nicht zuletzt auch Statiker, Vermesser und Dolmetscher des Bundesheeres im Einsatz.