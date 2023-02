Das hätte ihm wohl gefallen und ein Grinsen entlockt, dass selbst im Angesicht seines Todes über sein Leben gerätselt wurde; darüber, was davon wahr war, was Inszenierung, was von beidem etwas. Und vor allem: Was hatten diese düsteren Worte, diese beklemmende Frage aus seinem musikalischen Vermächtnis „Out Of The Dark“ zu bedeuten? „Muss ich denn sterben, um zu leben?“ Todessehnsucht, Todesahnung oder gar ...?