MICHAEL FLEISCHHACKER: Immer dann, wenn das freiheitliche Murmeltier von der Spitze der Meinungsumfragen herab grüßt, fragt sich das moralische Österreich, wie das denn wieder passieren konnte. Dabei weiß es eigentlich jeder: Es konnte passieren, weil man den Freiheitlichen schon zum dritten Mal das Oppositionsmonopol überlassen hat. In den 90er-Jahren in Bezug auf den kaputten und korrupten Kammer- und Proporzstaat plus "Ausländer", dann wieder in der Migrationskrise 2015, jetzt in der Pandemiepolitik. Wenn alle Parteien jeden, der die Welt ein bisschen anders sieht als Armin Wolf und Florian Klenk, als Nazi klassifizieren, darf ich mich nicht wundern, dass irgendwann einmal keiner mehr etwas dabei findet, die FPÖ zu wählen. Ich darf Sie, lieber Herr Thurnher, an unseren leider verstorbenen Freund und Kollegen Hubertus Czernin erinnern und an sein Buch über die "Haider-Macher". Er hatte vollkommen recht.