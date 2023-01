Irgendjemand hat wohl ein allgemeines Startkommando gegeben, ohne dass ich davon etwas bemerkt hätte. Jedenfalls bildeten sich vor den Pekinger Restaurants wie aus dem Nichts plötzlich lange Warteschlangen von hungrigen Menschen. Vor genau jenen Restaurants, in denen Tage zuvor gähnende Leere geherrscht hatte. Die spontane Idee, endlich wieder einmal auswärts essen zu gehen, konnte man an diesem Abend also nur mit viel Geduld und viel Glück auch in die Tat umsetzen.