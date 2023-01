"Es ist nicht automatisch schlecht, was von der Opposition kommt", erklärte SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner und blickte in die Reihen der Regierungsparteien im Wiener Parlament. In einer Sondersitzung zum Thema Teuerung warb sie einmal mehr für Maßnahmen dagegen, unter anderem forderte sie ein Einfrieren der stetig steigenden Mieten bis 2025.